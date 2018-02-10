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المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تدين التفجيرات الإرهابية في مساجد بنغازي

السبت 10/فبراير/2018 - 08:39 ص
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تدين التفجيرات الإرهابية في مساجد بنغازي
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عبدالرحمن حماد
 
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأنباء الأولية التي أشارت لتفجيرات استهدفت مسجد سعدبن عباده" الواقع في شارع" "سي عبدالجليل الماجوري بمدينة" بنغازي ، وذلك خلال أدائهم لشعائر صلاة الجمعة، وأدت لخسائر بشرية متنوعة، حيث تشير المصادر الأولية الى بضعة قتلى و٨٦ مصابا، نصفهم على الأقل في حالة حرجة. ما قد يؤدي لارتفاع عدد الضحايا.

‎وتدين المنظمة هذه الجريمة المروعة، وتجدد التأكيد على ما يشكله الإرهاب من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، يستوجب المساءلة والمحاسبة، وتشدد المنظمة على أهمية ملاحقة الإرهابيين وداعميهم وضمان منع إفلاتهم من العقاب.

‎وتجدد المنظمة التأكيد على استنكارها وإدانتها لكل المواقف والتصريحات التي تستهدف منح الإرهابيين وتنظيماتهم المشروعية الزائفة من خلال مساعدتهم على التغطي بسواتر سياسية، وتؤكد على الحظر القاطع للعنف والكراهية والتحريض وفق القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يؤثم قطعياً التصريحات الصادرة عن قادة وممثلي بعض الدول والمؤسسات.

‎وتطالب المنظمة بأهمية العمل الجماعي الدولي لمكافحة الإرهاب، وتشدد على أهمية ملاحقة الدول والكيانات المسئولة عن دعم الإرهاب وتوفير التمويل والتدريب والتسليح للإرهابيين، فضلاً عن منح ممثليهم الملاذات الآمنة.

‎وتؤكد المنظمة أن هذه الجريمة المروعة تؤكد مجدداً فشل محاولات التستر بالدين، حيث سبق استهداف المصلين في مسجد االرضوان 23-يناير الماضي.

‎وإذ تتقدم المنظمة بالتعازي والمواساة للشعب الليبي وتعبر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تدعو لتكاتف الدولة والمجتمع الذي يشكل عاملاً جوهرياً في تحقيق الهدف المشترك للقضاء على الإرهاب واستئصال شأفته.

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