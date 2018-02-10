حرب الانتخابات في لبنان تشتعل مبكراً

على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية اللبنانية، التي تأجلت أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، من المرجح أن تنطلق في مايو المقبل، إلا أن المعركة اشتعلت مبكرًا بين نشطاء سياسيين حول دخول التمويل الأجنبي لبعض الناخبين والتيارات السياسية، الأمر الذي يكلف بعض الممولين بتنفيذ أجندات خارجية، سواء خلال الحملات الانتخابية أو في حالة الفوز بالكرسي البرلماني.



النّاشط السياسي، محمد عفيفي، فتح هذا الملف عبر حسابه الرسمي على فايسبوك عن مصدر أموال حزب "سبعة"، الذي نشط في الآونة الأخيرة عبر حملاتٍ إعلانية ضخمة قائلًا: "من أين لكم هذا؟!".



وقال "عفيفي"، إنه لا يخفى على أحدٍ في لبنان أنّ للمال السّياسي دورًا كبيرًا في جميع الاستحقاقات الانتخابية وهذه الظاهرة مرفوضة جملة وتفصيلًا، لكن ما يثير الدهشة نشوء أحزاب وحركات جديدة شعارها محاربة الفساد والطبقة السياسية الحالية، وكلنا نعلم أنّ مكافحة الفساد تبدأ بسؤال:"من أين لك هذا؟".



وأوضح "عفيفي" أن هذه الأحزاب المستحدثة، ومنها حزب "سبعة"، الذي يدير حملات إعلامية وإعلانية تتخطى كلفتها مئات الألوف من الدولارات، مؤكدًا حق المواطن اللبناني من سؤال من يزعم أنّه يحارب الفساد "من أين لك هذا؟".



وتساءل "عفيفي": "من ممولين أجانب أم جهات خارجية؟ أو أنّها تبرعات من المنتسبين؟ كما يزعم الكثير من مناصري ومنتسبي حزب "سبعة"، مطالبًا عناصر الحزب قبل نشر المحاضرات والخطابات الرنانة عن مكافحة الفساد، بالإجابة عن هذه الاستفسارات، التي تنطلق في إطار الحرص على الشفافية قبل وأثناء وبعد الانتخابات النيابية.