الإمارات: طقس غائم مع فرصة لتشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس، اليوم السبت، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

أما حركة الرياح فجنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 / 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل الى 36 كم / ساعة على البحر شمالاً.

في حين أن حالة البحر: الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18 المد الثاني عند الساعة 23:42 والجزر الأول عند الساعة 16:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:39.

أما بحر عمان فخفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:58 الثاني عند الساعة 06:12 والجزر الأول عند الساعة 12:29 الجزر الثاني عند الساعة 01:19.