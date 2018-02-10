"دراي يا قلبي" تقترب من مليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها (فيديو)

كان نمرة، سبق وأن فاجأ جمهوره بغناء مقطع الأغنية، وذلك أثناء حلقته مع الإعلامي يسري فودة في برنامج "السلطة الخامسة" المذاع على قناة "DW عربية في 5 يناير الماضي، حيث لاقت الأغنية رواجًا كبيرًا منذ ذلك الحين.



