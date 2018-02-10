"دراي يا قلبي" تقترب من مليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها (فيديو)
السبت 10/فبراير/2018 - 08:30 ص
الفجر الفني
تصدرت أغنية "دراي يا قلبي" للمطرب المصري حمزة نمرة، مشاهدات موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك عقب طرحها أمس الجمعة.
واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها للمشاهدة والاستماع.
كان نمرة، سبق وأن فاجأ جمهوره بغناء مقطع الأغنية، وذلك أثناء حلقته مع الإعلامي يسري فودة في برنامج "السلطة الخامسة" المذاع على قناة "DW عربية في 5 يناير الماضي، حيث لاقت الأغنية رواجًا كبيرًا منذ ذلك الحين.
المزيد عن: يوتيوب نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما داري يات قلبي حمزة نمرة الفجر الفني اغنية أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017