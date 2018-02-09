انتهت أزمة استمرت 10 أيام بين ليستر سيتي وجناحه رياض محرز، اليوم الجمعة، بعودة اللاعب الجزائري الدولي لتدريبات الفريق، بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي في يناير (كانون الثاني) الماضي.



وظهر محرز في صور أثناء وصوله لمركز تدريب فريقه صباح اليوم الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة من مناشدة المدرب كلود بويل له بالعودة للتشكيلة.



وألمح بويل إلى عدم مشاركة محرز في مباراة السبت في مواجهة فريق الصدارة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت اليوم الجمعة إن محرز يرغب في اللعب في مواجهة الفريق الذي حاول التعاقد معه في أخر أيام فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



ولم يلعب محرز أو يتدرب مع فريقه منذ إغلاق باب الانتقالات الشتوية، بعد رفض فريقه عرضاً من متصدر الدوري المحلي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بعض أصدقاء اللاعب الجزائري إن محرز شعر بالإحباط بعد تعثر الصفقة.