مصطفى حسني يوقع "يوم في الجنة" و"إنسان جديد" في معرض الكتاب (صور)

احتفل الداعية الإسلامي الشاب مصطفى حسني بتوقيع كتابي "يوم في الجنة" و "إنسان جديد" منذ قليل بجناح دار نهضة مصر على هامش فاعليات الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشهد الحفل حضور لفيف من محبي وقراء مصطفى حسني ممن حرصوا على الحصول على توقيع الشخصي والتقاط الصور التذكارية معه.





يشار إلى ان المعرض هذا العام يأتي بمشاركة 27 دولة منها 15 دولة عربية و2 أفريقية، و10 دول أجنبية، وتحل الجزائر ضيف شرف على المعرض.





ويبلغ عدد الناشرين 848 ناشرا منهم 367 ناشرا عربيا و10 أجانب و2 أفارقة، و٤٨١ ناشرا مصريا (٧ مؤسسات صحفية و٣٣ مؤسسة حكومية)، بمجموع أجنحة يصل إلى ١١٩٤ جناحا، بمتوسط ١٤٤ دار نشر تشارك لأول مرة في المعرض، إضافة إلى وجود ١١٧ كشكا بمنطقة سور الأزبكية.