إيهاب جلال يكشف للاعبي الزمالك نقاط القوة والضعف في سموحة

يعقد اليوم إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة "فيديو" للاعبي الأبيض قبل مواجهة سموحة .





ويستخدم جلال الفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في فريق سموحة ، بالإضافة لإصلاح بعض الأخطاء الذي وقع فيها لاعبو الزمالك في الوقت الأخير.





ويواجه الزمالك فريق سموحة مساء غدا على نلعب الجيش ببرج العرب وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.