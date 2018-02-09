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إيهاب جلال يكشف للاعبي الزمالك نقاط القوة والضعف في سموحة

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:44 م
إيهاب جلال يكشف للاعبي الزمالك نقاط القوة والضعف في سموحة
الزمالك
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رامي بشاي
 

يعقد اليوم إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة "فيديو" للاعبي الأبيض قبل مواجهة سموحة .


ويستخدم جلال الفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في فريق سموحة ، بالإضافة لإصلاح بعض الأخطاء الذي وقع فيها لاعبو الزمالك في الوقت الأخير.


ويواجه الزمالك فريق سموحة مساء غدا على نلعب الجيش ببرج العرب وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المزيد عن: كورة كرة رياضة ايهاب جلال الزمالك
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