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"الوزراء": دعم كامل للعملية العسكرية الشاملة في سيناء

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:43 م
الوزراء: دعم كامل للعملية العسكرية الشاملة في سيناء
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
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يحي حلمي
 
قال مجلس الوزراء انه يتابع عن كثب وباهتمام بالغ، تطورات ومجريات العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي تعد استكمالا لجهود الدولة المصرية منذ الثلاثين من يونيو 2013 في مجابهة الإرهاب الأسود، والسعي لاستئصال جذوره من أرض مصر الطيبة، وتطهير البلاد من شرور عناصره التكفيرية الآثمة، وتوجيه ضربات استباقية تهدف لتقويض مساعي قوى الظلام والتطرف في النيل من أمن هذا الوطن وعرقلة مسيرة البناء والتنمية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على دعم مجلس الوزراء الكامل لتلك العملية العسكرية الشاملة، حيث يتطلع بعين الفخر والإعزاز، لتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الأبية، الذين يخوضون اليوم معركة شرف جديدة ضمن الحرب المقدسة على الإرهاب.
المزيد عن: مجلس الوزراء سيناء 2018 العملية الشاملة في سيناء العملية الشاملة الارهاب
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