"الوزراء": دعم كامل للعملية العسكرية الشاملة في سيناء

قال مجلس الوزراء انه يتابع عن كثب وباهتمام بالغ، تطورات ومجريات العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي تعد استكمالا لجهود الدولة المصرية منذ الثلاثين من يونيو 2013 في مجابهة الإرهاب الأسود، والسعي لاستئصال جذوره من أرض مصر الطيبة، وتطهير البلاد من شرور عناصره التكفيرية الآثمة، وتوجيه ضربات استباقية تهدف لتقويض مساعي قوى الظلام والتطرف في النيل من أمن هذا الوطن وعرقلة مسيرة البناء والتنمية.



