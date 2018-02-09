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طلعت موسى: لا يوجد دولة تستطيع القضاء على الإرهاب 100%

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:43 م
طلعت موسى: لا يوجد دولة تستطيع القضاء على الإرهاب 100%
اللواء طلعت موسى
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داليا الحسين
 
قال اللواء طلعت موسى، الخبير العسكري، إن العملية الشاملة بسيناء 2018، تقع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهى الانتهاء من الإرهاب في سيناء خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك 6 عمليات متتالية منذ 2011 قامت بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور" اليوم الجمعة، أنه يتم تقييم ما تم استخدامه من أساليب مختلفة في مواجهة العناصر الإرهابية في سيناء، منوها أنه سيتم القضاء على 99% من العناصر الإرهابية بسيناء، لا سيما أنه لا يوجد دولة تستطيع القضاء على الإرهاب 100%.

ونوه أن الولايات المتحدة بكل ما تمتلكه من إمكانيات لا تستطيع حماية نفسها 100% من الإرهاب.
المزيد عن: سيناء 2018 اللواء طلعت موسى العملية الشاملة بسيناء العملية الشاملة السيسي التوك شو
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