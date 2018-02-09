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الأهلي يواصل تدريباته عصر الغد

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:39 م
الأهلي يواصل تدريباته عصر الغد
الاهلي
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علي نبوي
 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية في الثالثة عصر غدٍ، السبت، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء الاثنين، في الجولة الـ23 لبطولة الدوري العام.


كان الأهلي قد بدأ الاستعداد لمباراة المقاولون، صباح اليوم، حيث رفض الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني، منح اللاعبين راحة عقب مباراة المقاولون، أمس، التي فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري.

المزيد عن: كورة كرة رياضة المقاولون العرب الاهلي
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