واشنطن تفرض عقوبات على 3 أشخاص و3 شركات داعمة لداعش





أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة؛ تستهدف عدداً من المجموعات الداعمة لتنظيم داعش في جميع أنحاء العالم، مدرجة حالياً على اللائحة الأمريكية السوداء لـ"الإرهابيين".





وتستهدف عقوبات وزارة الخزانة ثلاثة أشخاص وثلاث شركات.





وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هؤلاء "يساعدون (أنشطة) تنظيم داعش في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا".





وصرّح مسؤول مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في الوزارة سيغال ماندلكر في بيان، أن "الإدارة مصممة على الانتصار على تنظيم داعش أينما كان، عبر الاقتطاع من مداخيله غير الشرعية".





وأضاف: "كل شخص أو كيان مستهدف ساهم في بث الرعب من تنظيم داعش في منطقته في العالم".





وهدف العقوبات الأول هو اسكالون أبوبكر، الذي تعتبره واشنطن "مساهماً أساسياً في تنظيم داعش وشبكته في الفيليبين منذ يناير 2016 على الأقل"، ويتهم بتقديم المال والسلاح والعتاد للتنظيم.





كما تستهدف العقوبات أيضا يونس إمري سكاريا وشركته "بروفيسيونيلر إلكترونيك" ومقرها تركيا، والتي يشتبه بأنها قدمت دعماً لوجستيا لتنظيم داعش.





وفُرضت عقوبات أيضاً على محمد مير علي يوفوس وشركتيه "العيبان ترايدينغ" و"المتفق كوميرشل كومباني" في الصومال بسبب دعم مجموعات تابعة لتنظيم داعش في هذا البلد الأفريقي.





وتم تجميد ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص والشركات في الولايات المتحدة ومُنع الرعايا الأمريكيون من القيام بأي معاملات معهم.



