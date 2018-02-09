تياجو سيلفا: ريال مدريد بطل أوروبا رغم الظروف ونحتاج الحظ

أكد ‏تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه علي فريقه إقصاء أفضل فريق في العالم، وبطل دوري الأبطال مرتين تواليًا ريال مدريد.





وقال سيلفا خلال تصريحات صحفية: "صحيحٌ أن ريال مدريد يمرّون بفترة صعبة لكن يبقى ريال مدريد بطل أوروبا".





وأضاف: "‏أفضل فريقين في العالم سيتواجهون هذا الأسبوع، علينا التركيز من الدقيقة الأولى وحتى النهاية".



