تياجو سيلفا: ريال مدريد بطل أوروبا رغم الظروف ونحتاج الحظ
الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:31 م
عمر عبد العزيز
أكد تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه علي فريقه إقصاء أفضل فريق في العالم، وبطل دوري الأبطال مرتين تواليًا ريال مدريد.
وقال سيلفا خلال تصريحات صحفية: "صحيحٌ أن ريال مدريد يمرّون بفترة صعبة لكن يبقى ريال مدريد بطل أوروبا".
وأضاف: "أفضل فريقين في العالم سيتواجهون هذا الأسبوع، علينا التركيز من الدقيقة الأولى وحتى النهاية".
وواصل: "نحن ملزمون بلعب مباراتين على أكمل وجه، و إيقاف ثلاثي الـBBC ليس بالأمر السهل".
وتابع: "أنت بحاجة للحظ لإيقاف لاعبين بحجم الـBBC. مارسيلو ؟ سأواجه أخي، سبق و أن لعبنا معًا في فلومينينسي".
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