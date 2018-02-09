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تياجو سيلفا: ريال مدريد بطل أوروبا رغم الظروف ونحتاج الحظ

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:31 م
تياجو سيلفا: ريال مدريد بطل أوروبا رغم الظروف ونحتاج الحظ
ريال مدريد
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عمر عبد العزيز
 

أكد ‏تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه علي فريقه إقصاء أفضل فريق في العالم، وبطل دوري الأبطال مرتين تواليًا ريال مدريد.


وقال سيلفا خلال تصريحات صحفية: "صحيحٌ أن ريال مدريد يمرّون بفترة صعبة لكن يبقى ريال مدريد بطل أوروبا".


وأضاف: "‏أفضل فريقين في العالم سيتواجهون هذا الأسبوع، علينا التركيز من الدقيقة الأولى وحتى النهاية".


وواصل: "‏نحن ملزمون بلعب مباراتين على أكمل وجه، و إيقاف ثلاثي الـBBC ليس بالأمر السهل".


وتابع: "‏أنت بحاجة للحظ لإيقاف لاعبين بحجم الـBBC. مارسيلو ؟ سأواجه أخي، سبق و أن لعبنا معًا في فلومينينسي".

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