محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة



قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة المجند أحمد وهب الله عبدالعاطي، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني بسيناء، وذلك بديوان العائلة بقرية الطويرات بمركز قنا.



أعرب محافظ قنا، عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.