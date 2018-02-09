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"التعليم": لن يضار طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء من توقف الدراسة

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:32 م
التعليم: لن يضار طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء من توقف الدراسة
وزارة التعليم - ارشيفية
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كساب أحمد
 

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قامت بإيقاف الدراسة في شمال سيناء لحين انتهاء العمليات العسكرية، وحتى الآن لم يتم تحديد مدة وقف الدراسة.

وتابع "خيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن الوزارة تهتم بالدرجة الأولى بسلامة الطلاب، وبعد انتهاء العمليات العسكرية سيتم تعويض الطلاب سواء بحذف جزء من المقررات أو أي شيء آخر، ولن يضار طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء من توقف الدراسة.
المزيد عن: دراسة التعليم احمد خيري أخبار مصر
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