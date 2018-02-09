في أقل من نصف ساعة.. أغنية "داري" لحمزة نمرة تتخطى الـ40 ألف مشاهدة
الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:24 م
محمد جمال دسوقي
طرح الفنان حمزة نمرة، منذ قليل أغنية "داري يا قلبي"، من ألبومه الجديد "هطير من تاني"، على موقع "يوتيوب"، وذلك قبل أسابيع من طرح الألبوم، والأغنية من كلمات محمود فاروق ومن ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبدالوهاب وحمزة.
وتخلى عدد مشاهدات الأغنية 40 ألف في أقل من نصف ساعة، وكان حمزة قدم جزء من الأغنية عندما حل ضيفا على الإعلامي يسري فودة في برنامجه "السلطة الخامسة" الذي يذاع على قناة "دويتشه فيله" الألمانية، ليحقق المقطع انتشارا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ليقرر حمزة طرحها بشكل منفرد قبل طرح الألبوم.
من ناحية أخري، يحل حمزة ضيفاُ مساء اليوم علي برنامج "طرب مع مروان خوري" المذاع على التلفزيون العربي.
من ناحية أخري، يحل حمزة ضيفاُ مساء اليوم علي برنامج "طرب مع مروان خوري" المذاع على التلفزيون العربي.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن طرب مع مروان خوري سينما دراما الفجر الفني الدكتور مصطفى حمزة اخبار حمزة نمرة اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن