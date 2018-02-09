ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

في أقل من نصف ساعة.. أغنية "داري" لحمزة نمرة تتخطى الـ40 ألف مشاهدة

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:24 م
في أقل من نصف ساعة.. أغنية داري لحمزة نمرة تتخطى الـ40 ألف مشاهدة
حمزة نمرة
طباعة
محمد جمال دسوقي
 
طرح الفنان حمزة نمرة، منذ قليل أغنية "داري يا قلبي"، من ألبومه الجديد "هطير من تاني"، على موقع "يوتيوب"، وذلك قبل أسابيع من طرح الألبوم، والأغنية من كلمات محمود فاروق ومن ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبدالوهاب وحمزة.

وتخلى عدد مشاهدات الأغنية 40 ألف في أقل من نصف ساعة، وكان حمزة قدم جزء من الأغنية عندما حل ضيفا على الإعلامي يسري فودة في برنامجه "السلطة الخامسة" الذي يذاع على قناة "دويتشه فيله" الألمانية، ليحقق المقطع انتشارا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ليقرر حمزة طرحها بشكل منفرد قبل طرح الألبوم.

من ناحية أخري، يحل حمزة ضيفاُ مساء اليوم علي برنامج "طرب مع مروان خوري" المذاع على التلفزيون العربي.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن طرب مع مروان خوري سينما دراما الفجر الفني الدكتور مصطفى حمزة اخبار حمزة نمرة اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2017/2018
الرائد
3
x
14:50
1
الباطن
أحد
1
x
17:55
0
التعاون
القادسية
0
x
19:20
0
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الداخلية
0
x
14:45
0
الإسماعيلي
الرجاء
3
x
14:45
0
إنبي
وادي دجلة
1
x
17:00
1
بتروجت
الانتاج الحربي
3
x
19:30
1
الاتحاد السكندري
دوري VIVA الكويت
العربي
1
x
15:45
0
الجهراء
النصر
0
x
18:05
1
الكويت
دوري نجوم قطر
السيلية
0
x
15:40
2
قطر
الخور
1
x
17:50
2
أم صلال
دوري المناصير الأردني للمحترفين
الوحدات
2
x
17:30
2
الفيصلي
دوري الخليج العربي الاماراتي
عجمان
0
x
15:25
1
النصر
شباب الأهلي دبي
0
x
18:00
1
الشارقة
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
لاس بالماس
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
21:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
21:30
-
أوجسبورج
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:45
-
مارسيليا
الدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
-
x
22:30
-
تونديلا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/9/2018 9:50:01 PM