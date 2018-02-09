في أقل من نصف ساعة.. أغنية "داري" لحمزة نمرة تتخطى الـ40 ألف مشاهدة

وتخلى عدد مشاهدات الأغنية 40 ألف في أقل من نصف ساعة، وكان حمزة قدم جزء من الأغنية عندما حل ضيفا على الإعلامي يسري فودة في برنامجه "السلطة الخامسة" الذي يذاع على قناة "دويتشه فيله" الألمانية، ليحقق المقطع انتشارا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ليقرر حمزة طرحها بشكل منفرد قبل طرح الألبوم.



من ناحية أخري، يحل حمزة ضيفاُ مساء اليوم علي برنامج "طرب مع مروان خوري" المذاع على التلفزيون العربي.