تعرف على القطاعات الأكثر تداولا في البورصة هذا الأسبوع

تصدر قطاع الخدمات المالية، قائمة القطاعات الأكثر تداولًا، خلال الأسبوع الجاري، بأحجام تدولات بلغت 265.7 مليون ورقة مالية، وبمضاعف ربحية 18.2 مرة، والتي أنتهت بخسائر في رأسمال السوقي بلغت 8.8 مليار جنيه.





وجاء في المركز الثاني في القائمة قطاع العقارات بإجمالي تداولات 232.9 مليون ورقة مالية وبلغ مضاعف ربحية القطاع نحو 17.4 مرة، تلاه قطاع الاتصالات بإجمالي حجم تداولات نحو 224.9 مليون ورقة مالية، وربعًا جاء قطاع السياحة والترفيه بإجمالي حجم تداولات بنحو 98.8 مليون ورقة مالية.





ووصل قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات إلى المركز الخامس خلال الاسبوع الجاري بإجمالي حجم تداولات 49.2 مليون ورقة مالية وبلغ مضاعف ربحية القطاع نحو 11.9 مرة، وتلاه مباشرة قطاع أغذية ومشروبات بإجمالي حجم تداولات 47.7 مليون ورقة مالية، واحتل قطاع منتجات منزلية وشخصية المركز السابع في القائمة بحجم تداولات 41.2 مليون ورقه ماليه، وثامنًا جاء قطاع رعاية صحية وأدوية بحجم تداولات 29.8 مليون ورقة مالية.









واحتل قطاع التشييد ومواد البناء المركز التاسع بإجمالي أحجام تداولات 27.3 مليون ورقه ماليه، تلاه قطاع بنوك بإجمالي أحجام تداولات 15.2 مليون ورقه مالية، وقطاع موارد اساسية بنحو 14.3 مليون ورقة مالية، واخيًرا جاء قطاع الكيماويات بتداولات 12.4 مليون ورقة مالية.