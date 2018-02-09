ترامب لإسرائيل: السلام مع الفلسطينيين يعني تقديم تنازلات





أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل، اليوم الجمعة، بأنه سيتعين عليها أيضًا تقديم تنازلات كبيرة من أجل السلام مع الفلسطينيين.وأثار إعلان ترامب في السادس من ديسمبر بأن القدس عاصمة لإسرائيل، عمل علي غضب الفلسطينيين، الذين قالوا إنهم "يتطلعون إلى قوى عالمية إضافية يمكنها أن تلعب دور الوساطة".وفي حديث لصحيفة إسرائيلية، أذيعت منه مقتطفات قبل نشره بالكامل يوم الأحد القادم، وصف ترامب قراره بشأن القدس بأنه نقطة مهمة في عامه الأول في الرئاسة، ولم تستبعد اللغة التي صيغ بها إعلان ترامب وجودًا للفلسطينيين في المدينة التي يريدون قسمها الشرقي عاصمة لهم، وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.وقال ترامب لصحيفة "إسرائيل هيوم" اليومية في تصريحات نشرت بالعبرية: "أود أن أوضح أن القدس هي عاصمة إسرائيل، وفيما يتعلق بالحدود، سأؤيد ما يتفق عليه الجانبان فيما بينهما.وأضاف دون الخوض في التفاصيل: "أعتقد أنه سيتعين على الجانبين تقديم تنازلات كبيرة من أجل إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام".وتزامن الحديث الصحفي مع أنباء عن توتر جديد بين الفلسطينيين والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في أعقاب مقتل مستوطن يهودي على يد فلسطيني.