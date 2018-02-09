وزيرة الهجرة تلتقي أسقف باريس للتنسيق حول حشد المصريين فى الانتخابات

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، ضمن برنامج زيارتها إلى فرنسا للقاء الجالية المصرية من أجل حثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة للبناء على المكتسبات السياسية التي حصل عليها المواطنون بالخارج، وذلك قبيل توجهها إلى نيويورك في ثاني محطات جولتها الخارجية.



وشارك اليوم الجمعة، في اللقاء إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا، واللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وتضمن اللقاء الحديث عن أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى عرض لإنجازات الدولة من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، فضلًا عن تناول ما تواجهه مصر من تحديات على رأسها الإرهاب، وإستراتيجية الدولة للقضاء على الأفكار المتطرفة.



من جهتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالأنبا مارك، معربة عن امتنانها بالتعاون مع مختلف الجهات في مهمة حشد وحث المصريين بفرنسا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وذكرت أن اللقاء كان إيجابيًا، ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الكنيسة المصرية والسفارة والقنصلية فيما يتعلق بتوجه المصريين لمقر الاقتراع أيام 16 و17 و18 مارس 2018، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً بحسب توقيت فرنسا.



وأكد الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الهجرة وكافة الجهات المعنية، للمساعدة في حشد المصريين للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى العلاقات الطيبة مع الكنيسة المصرية والبابا تواضروس الثاني، الذي يتواصل باستمرار مع الأساقفة في الخارج للتوعية بحقيقة الوضع المصري وما يتم من إنجازات على الأرض.



وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد التقت ممثلين عن الجالية المصرية بفرنسا، وشهد هذا اللقاء عرضًا لفيلم "حكاية وطن" الذي استعرض الإنجازات العظيمة للدولة والشعب المصري، بالإضافة إلى تأكيد أهمية مشاركة الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

