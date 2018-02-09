عشرات المعجبين يصطفون أمام نهضة مصر لتوقيع "يوم في الجنة" و"إنسان جديد" (صور)

اصطف عشرات المعجبين من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام جناح دار نهضة مصر بأرض المعارض بانتظار الحصول على توقيع الداعية الإسلامي الشاب مصطفى حسني لكتابي "يوم في الجنة" و "إنسان جديد".

يشار إلى ان المعرض هذا العام يأتي بمشاركة 27 دولة منها 15 دولة عربية و2 أفريقية، و10 دول أجنبية، وتحل الجزائر ضيف شرف على المعرض.





ويبلغ عدد الناشرين 848 ناشرا منهم 367 ناشرا عربيا و10 أجانب و2 أفارقة، و٤٨١ ناشرا مصريا (٧ مؤسسات صحفية و٣٣ مؤسسة حكومية)، بمجموع أجنحة يصل إلى ١١٩٤ جناحا، بمتوسط ١٤٤ دار نشر تشارك لأول مرة في المعرض، إضافة إلى وجود ١١٧ كشكا بمنطقة سور الأزبكية.