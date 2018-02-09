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أحمد سالم صافي: صراع دجلة على الهبوط أستثنائي.. ونخوض كل المباريات كنهائيات كؤوس

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:16 م
أحمد سالم صافي: صراع دجلة على الهبوط أستثنائي.. ونخوض كل المباريات كنهائيات كؤوس
دجلة
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أحمد عصام
 

أوضح أحمد سالم صافي لاعب نادي وادي دجلة، إن فريقه يلعب جميع المباريات، علي إنها نهائيات كؤوس، وان الثلاث نقاط أمام بتروجيت غاليين للغاية.


وأضاف صافي في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " : "نسعي للبقاء في الدوري بأي ثمن، وان صراع دجلة علي الهبوط هذا الموسم إستثنائي بسبب تدهور نتائج الفريق في بداية الدوري".


وتابع : "علينا التركيز في مباريتنا فقط لتحقيق طموح الجهاز الفني والإدارة، وعدم الالتفاط للفرق الأخري".

المزيد عن: وادي دجلة كورة سالم صافي رياضة
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