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خبير عسكري: الجيش لديه من الأسلحة والمقاتلين أضعاف احتياجاته للقضاء على الإرهاب (فيديو)

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:13 م
خبير عسكري: الجيش لديه من الأسلحة والمقاتلين أضعاف احتياجاته للقضاء على الإرهاب (فيديو)
اللواء هشام الحلبي
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كساب أحمد
 
قال اللواء هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات الجوية تعمل ضمن الخطة الشاملة للعملية العسكرية الشاملة 2018 التي تشترك فيها كلا من القوات المسلحة والداخلية، لافتَا إلى أن القوات الجوية تقوم بدور هام لمنع الإرهابيين من الاحتماء بالمناطق السكنية أو المناطق الوعرة.

وتابع "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن القوات المسلحة لديها من الأسلحة والمقاتلين أضعاف احتياجها للعملية العسكرية الشاملة للقضاء على الإرهاب في ثلاثة شهور، لافتَا إلى أن أهالي سيناء أبطال لأنهم كانوا أسباب نصر القوات المسلحة في عام 1973.
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