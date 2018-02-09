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الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:11 م
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
عبد الحفيظ
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 نرمين فتحي


تواصل توافد نجوم كرة القدم على الناقد الرياضى خالد العشرى، نائب رئيس تحرير جريدة "المساء، تواجد العديد من نجوم كرة القدم، لتقديم واجب العزاء، المقام حاليًا، في مسجد أسد بن الفرات.

                                                      

وشهد العزاء حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي عضو مجلس النادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وطارق سليمان مدرب حراس الأهلي.

 

 

 

الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)
المزيد عن: محمود الخطيب سيد عبد الحفيظ خالد العشري أسد بن الفرات
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