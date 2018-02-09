الخطيب وعبد الحفيظ يحضران عزاء الناقد الرياضي خالد العشري (صور)

نرمين فتحي





تواصل توافد نجوم كرة القدم على الناقد الرياضى خالد العشرى، نائب رئيس تحرير جريدة "المساء، تواجد العديد من نجوم كرة القدم، لتقديم واجب العزاء، المقام حاليًا، في مسجد أسد بن الفرات.







وشهد العزاء حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي عضو مجلس النادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وطارق سليمان مدرب حراس الأهلي.