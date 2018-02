تعرف على إيرادات Jumanji لـ"ذا روك" في مصر

حقق فيلم Jumanji: Welcome to the Jungle بطولة النجم دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" إيرادات في مصر بلغت نحو مليون و381 ألف دولار.



وعرض فيلم Jumanji في أكثر من 3 آلاف دور عرض سينمائي منذ طرحه في ديسمبر الماضي.

الفيلم تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، جاك بلاك.