تعرف على إيرادات Jumanji لـ"ذا روك" في مصر

حقق فيلم Jumanji: Welcome to the Jungle بطولة النجم دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" إيرادات في مصر بلغت نحو مليون و381 ألف دولار.





وعرض فيلم Jumanji في أكثر من 3 آلاف دور عرض سينمائي منذ طرحه في ديسمبر الماضي.



