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تعرف على إيرادات Jumanji لـ"ذا روك" في مصر

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:30 ص
تعرف على إيرادات Jumanji لـذا روك في مصر
فيلم Jumanji
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الفجر الفني
 

حقق فيلم Jumanji: Welcome to the Jungle بطولة النجم دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" إيرادات في مصر بلغت نحو مليون و381 ألف دولار. 

وعرض فيلم Jumanji في أكثر من 3 آلاف دور عرض سينمائي منذ طرحه في ديسمبر الماضي.

الفيلم تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، جاك بلاك.


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