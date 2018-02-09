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حالة الطقس اليوم الجمعة 9/2/2018 في جمهورية مصر العربية

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:11 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 9/2/2018 في جمهورية مصر العربية
حالة الطقس في مصر
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الجمعة 9/2/2018 في جمهورية مصر العربية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 9/2/2018 على مدن جمهورية مصر العربية:

حالة الطقس في مصر:

أسوان  17°
أسيوط  16°
الإسكندرية  17°
الإسماعيلية  13°
الأقصر  15°
الزقازيق  16°
السويس  16°
العريش  17°
الفيوم  14°
القاهرة  17°
المحلة الكبرى  14°
المعادي  17°
المنصورة  15°
بنها  16°
بني سويف  16°
بورسعيد  17°
دمنهور  15°
شبرا الخيمة  17°
طنطا  15°
مدينة الجيزة  17°
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