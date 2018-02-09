راكيتيتش : ليس لدي مشاكل في خوض نهائي كأس الملك على ملعب إشبيلية

أكد إيفان ‏راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني، أنه سعيد جدًا بالتأهل للنهائي الخامس على التوالي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وأنه يعتقد أن هذا رقم قياسي جديد.

وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على فالنسيا 3-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي.

وأضاف راكيتيتش في تصريحات صحفية: " نحن سعداء جداً للعب النهائي الخامس، وهذه المرة الأولى في التاريخ، وقدمنا مباراة كبير ونأمل أن نتمكن من الاستمرار على نفس المستوى".

وأكمل: "‏لعبنا مباراة كبيرة جدا و أتمنى أن نستمر على هذا المنوال في بقية الموسم، ‏والنهائي في إشبيلية ربما يمكننا دعوة بيبي كاسترو إلى برشلونة ليس لدي مشاكل في اللعب بـ اشبيلية إنها المدينة التي احبها، لعبنا في الدوري مباراة بشكل جيد ولكن نهائي الكاس شيء مختلف".