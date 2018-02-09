انييستا: لا يهم ملعب نهائي كأس الملك.. سنذهب مع جماهيرنا للفوز باللقب

أكد أندريس ‏انييستا لاعب نادي برشلونة الإسباني، أن تأهلهم للنهائي الخامس في بطولة كأس ملك إسبانيا على التوالي، يظهر قوة الفريق وشخصيته ورغبته في حصد اللقب.

وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على فالنسيا 3-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي.

وأضاف انييستا في تصريحات عقب المباراة: "‏فاز بيكيه بـ منصب الكابتن من فترة طويلة بسبب التزامه وخبرته ولا يهم إذا كان يحمل الشارة أو لا".

وتابع: "‏ملعب النهائي هو نفسه بالنسبة لي المهم هو أن برشلونة يلعب النهائي مرة أخرى لا يهم السيناريو.. سوف نذهب مع جماهيرنا في محاولة لرفع الكأس من جديد في أي ملعب".