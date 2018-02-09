أسعار تذاكر حفل جورج زامفير المرتقب بدار الأوبرا

طرحت تذاكر حفل الموسيقار العالمي وعازف "البان فلوت" الشهير جورج زامفير المقرر إقامته في 1 مارس المقبل للجمهور.





وتتوفر تذاكر الحفل المرتقب فى 6 فئات وهي على التوالي 1100 و1500 و2100 و2600 و3000 و3500 جنيه.



ومن المقرر يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما من المنتظر أن يكرم زامفير لأول مرة في تاريخه كوكب الشرق أم كلثوم، حيث سيقدم عددًا من مقطوعاتها الموسيقية خلال الأمسية.



