موعد مباراة الرجاء وإنبي اليوم الجمعة 9-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الرجاء، مع منافسه فريق إنبي، اليوم الجمعة 9-2-2018، في تمام الساعة 2:45 مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم سي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق إنبي المركز السادس برصيد 32 نقطة، بينما يحل فريق الرجاء في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.