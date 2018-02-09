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موعد مباراة الرجاء وإنبي اليوم الجمعة 9-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:09 ص
موعد مباراة الرجاء وإنبي اليوم الجمعة 9-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الرجاء
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الفجر الرياضي
 

يلتقي فريق الرجاء، مع منافسه فريق إنبي، اليوم الجمعة 9-2-2018، في تمام الساعة 2:45 مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

 

- قناة أون سبورت

 

- قناة دي أم سي الرياضية

 

- النايل سبورت الرياضية

 

ويحتل فريق إنبي المركز السادس برصيد 32 نقطة، بينما يحل فريق الرجاء في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

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