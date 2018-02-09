موعد مباراة الرجاء وإنبي اليوم الجمعة 9-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:09 ص
الفجر الرياضي
يلتقي فريق الرجاء، مع منافسه فريق إنبي، اليوم الجمعة 9-2-2018، في تمام الساعة 2:45 مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت
عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة
أون سبورت
- قناة
دي أم سي الرياضية
- النايل
سبورت الرياضية
ويحتل
فريق إنبي المركز السادس برصيد 32 نقطة، بينما يحل فريق الرجاء في المركز الثامن عشر
برصيد 12 نقطة.
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