موعد مباراة وادي دجلة وبتروجت اليوم الجمعة 9-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:07 ص
أحمد عصام
يلتقي فريق وادي دجلة، مع منافسه فريق بتروجت، اليوم الجمعة 9-2-2018، في تمام الساعة 5 مساءً على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت
عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة
أون سبورت
- قناة
دي أم سي الرياضية
- النايل
سبورت الرياضية
ويحتل
فريق بتروجت المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، بينما يحل فريق وادي دجلة في المركز
السادس عشر برصيد 20 نقطة.