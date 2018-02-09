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6 "ثنائيات" و"هاتريك" وحيد في 50 هدف لـ"السعيد" مع الأهلي في الدوري (سموحة أكثر المتضررين)

الجمعة 09/فبراير/2018 - 08:03 ص
6 ثنائيات وهاتريك وحيد في 50 هدف لـالسعيد مع الأهلي في الدوري (سموحة أكثر المتضررين)
عبد الله السعيد
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علاء خليف
 

أصبح الدولي المصري عبد الله السعيد على بعد 14 هدفًا من دخول نادي "المائة" في مسابقة الدوري المصري، وذلك بعدما سجل هدف في فوز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، ورفع رصيد أهدافه في المسابقة المحلية إلى 86 هدفًا.

 

كما رفع "السعيد" رصيد أهدافه في في الدوري العام هذا الموسم إلى 10 أهداف يحتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي البطولة، كما وصل للهدف رقم "50" في تاريخ مشاركاته مع الأهلي في المسابقة المحلية.

 

- 50 هدف لـ"عبد الله السعيد" مع الأهلي -

 

** سجل عبد الله السعيد 50 هدفا في 7 مواسم خاضها مع الأهلي في الدوري العام جاءت كالتالي:

 

- موسم 2011-2012: 4 أهداف

- موسم 2012-2013: لم يسجل أهداف

- موسم 2013-2014: 9 أهداف

- موسم 2014- 2015: 6 أهداف

- موسم 2015- 2016: 11 هدف

- موسم 2016 - 2017: 10 أهداف

- موسم 2017-2018: 10 أهداف حتى الآن

 

** أهداف عبد الله السعيد الـ50 بقميص الأهلي في الدوري العام سجلها في 18 فريقًا هم:

 

- الإسماعيلي: 4 أهداف

- الأسيوطي: هدفين

- المقاصة: 4 أهداف

- سموحة: 8 أهداف

- وادي دجلة: هدف وحيد

- بتروجت: 4 أهداف

- الزمالك: هدف وحيد

- الإتحاد: هدفين

- المقاولون: 4 أهداف

- الإنتاج: 3 أهداف

- طلائع الجيش: 5 أهداف

- المصري: هدفين

- النصر للتعدين: 3 أهداف

- غزل المحلة: هدفين

- إنبي: هدفين

- أسوان: هدف

- الرجاء: هدف

- دمنهور: هدف

 

ويتضح من تلك الأرقام أن سموحة أكثر الأندية التي زار "السعيد" شباكها في الدوري العام، حيث سجل في مرمى الفريق السكندري 8 أهداف، بينما أندية الزمالك وأسوان ودمنهور والرجاء ووادي دجلة أقل الأندية التي سجل في شباكها حيث أحرز هدفًا وحيدًا في مرمى كل منهم.

 

** عبد الله السعيد نجح في تسجيل 6 "ثنائيات" خلال مشواره مع الأهلي في الدوري العام وذلك في شباك أندية (سموحة "مرتين" - بتروجت "مرتين" - المقاولون العرب - المقاصة) كما سجل "هاتريك" وحيد في شباك (النصر للتعدين).

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