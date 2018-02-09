كلوي كاردشيان تثير فضول معجبيها حول جنس طفلها الأول

من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟

1- طلق صناعى 31% 2- عقدة الخواجة 21% 3- الخلية 31% 4- حليمو أسطورة الشواطئ 4% 5- فوتو كوبى 1% 6- كارت ميمورى 2% 7- عمارة رشدى 4% 8- خير وبركة 6%