كلوي كاردشيان تثير فضول معجبيها حول جنس طفلها الأول
الجمعة 09/فبراير/2018 - 07:48 ص
الفجر الفني
تثير حاليًا كلوي كاردشيان شقيقة كيم نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية فضول معجبيها حول العالم حيث تنتظر وضع مولودها الأول من لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون.
وضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الأيام القليلة الماضية بتكهنات معجبيها حول جنس طفلها الأول.
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