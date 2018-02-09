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كلوي كاردشيان تثير فضول معجبيها حول جنس طفلها الأول

الجمعة 09/فبراير/2018 - 07:48 ص
كلوي كاردشيان تثير فضول معجبيها حول جنس طفلها الأول
كلوي كاردشيان
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الفجر الفني
 

تثير حاليًا كلوي كاردشيان شقيقة كيم نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية فضول معجبيها حول العالم حيث تنتظر وضع مولودها الأول من لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون.

وضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الأيام القليلة الماضية بتكهنات معجبيها حول جنس طفلها الأول.

كلوي كاردشيان تثير فضول معجبيها حول جنس طفلها الأول
كلوي كاردشيان تثير فضول معجبيها حول جنس طفلها الأول
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