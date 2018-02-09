يلا شوت مشاهدة القادسية والاتحاد مباشر yalla shoot اليوم 9-2-2018 الدوري السعودي للمحترفين
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بث مباشر اليوم الجمعة 9-2-2018 في الدوري السعودي للمحترفين.
يلا شوت مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد بث مباشر ماتش القادسية
والاتحاد عماد متعب وعصام الحضري ومصطفى فتحي، اليوم الجمعة 9-2-2018 في الدوري السعودي
للمحترفين.
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معلومات عن ماتش القادسية والاتحاد لايف اليوم القادسية
والاتحاد ، البطولة: الدوري السعودي للمحترفين القنوات الناقلة: ام بي سي برو
سبورت 1، المعلق : عيسي الحربين.
موعد مباراة الرائد والباطن مباشر اليوم في تمام الـ 20:20
مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 19:20 مساءاً بتوقيت مصر.
كورة لايف مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد بث مباشر القادسية
والاتحاد كورة اون لاين اليوم 9-02-2018 الدوري السعودي للمحترفين.
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