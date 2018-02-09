مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد|كورة اون لاين|kora online|يلا شوت|yalla shoot

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 9-2-2018 في الدوري السعودي للمحترفين.

يلا شوت مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد بث مباشر ماتش القادسية والاتحاد عماد متعب وعصام الحضري ومصطفى فتحي، اليوم الجمعة 9-2-2018 في الدوري السعودي للمحترفين.

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معلومات عن ماتش القادسية والاتحاد لايف اليوم القادسية والاتحاد ، البطولة: الدوري السعودي للمحترفين القنوات الناقلة: ام بي سي برو سبورت 1، المعلق : عيسي الحربين.

موعد مباراة الرائد والباطن مباشر اليوم في تمام الـ 20:20 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 19:20 مساءاً بتوقيت مصر.

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