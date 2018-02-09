ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر مباراة al ittihad vs qadisiyah القادسية والاتحاد على yalla shoot

الجمعة 09/فبراير/2018 - 07:36 ص
بث مباشر مباراة al ittihad vs qadisiyah القادسية والاتحاد على yalla shoot
كهربا
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 9-2-2018 في الدوري السعودي للمحترفين.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد بث مباشر ماتش القادسية والاتحاد عماد متعب وعصام الحضري ومصطفى فتحي، اليوم الجمعة 9-2-2018 في الدوري السعودي للمحترفين.

 

شاهد بث مباشر مباراة al ittihad vs qadisiyah القادسية والاتحاد على yalla shoot.

 

معلومات عن ماتش القادسية والاتحاد لايف اليوم القادسية والاتحاد ، البطولة: الدوري السعودي للمحترفين القنوات الناقلة: ام بي سي برو سبورت 1، المعلق : عيسي الحربين.

 

موعد مباراة الرائد والباطن مباشر اليوم في تمام الـ 20:20 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 19:20 مساءاً بتوقيت مصر.

 

كورة لايف مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد بث مباشر القادسية والاتحاد كورة اون لاين اليوم 9-02-2018 الدوري السعودي للمحترفين.

 

شاهد البث المباشر لمباراة القادسية والاتحاد من هنا.. 

المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد كورة لايف ويلا شوت كورة لايف كهربا شاهد البث المباشر رياضة بث مباشر القادسية الدوري السعوودي الدوري السعودي للمحترفين الاخبار الرياضية الاتحاد أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2017/2018
الرائد
-
x
14:50
-
الباطن
أحد
-
x
17:55
-
التعاون
القادسية
-
x
19:20
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الداخلية
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
الرجاء
-
x
14:45
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
17:00
-
بتروجت
الانتاج الحربي
-
x
19:30
-
الاتحاد السكندري
دوري VIVA الكويت
العربي
-
x
15:45
-
الجهراء
النصر
-
x
18:05
-
الكويت
دوري نجوم قطر
السيلية
-
x
15:40
-
قطر
الخور
-
x
17:50
-
أم صلال
دوري المناصير الأردني للمحترفين
الوحدات
-
x
17:30
-
الفيصلي
دوري الخليج العربي الاماراتي
عجمان
-
x
15:25
-
النصر
شباب الأهلي دبي
-
x
18:00
-
الشارقة
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
لاس بالماس
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
21:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
21:30
-
أوجسبورج
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:45
-
مارسيليا
الدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
-
x
22:30
-
تونديلا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/9/2018 9:30:14 AM