ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يلا شوت مشاهدة الرائد والباطن مباشر yalla shoot اليوم 9-2-2018 الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 09/فبراير/2018 - 07:02 ص
يلا شوت مشاهدة الرائد والباطن مباشر yalla shoot اليوم 9-2-2018 الدوري السعودي للمحترفين
شيكابالا
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الرائد والباطن بث مباشر اليوم الجمعة 9-2-2018 في الدوري السعودي للمحترفين.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة الرائد والباطن بث مباشر ماتش الرائد والباطن محمود عبد الرازق شيكابالا اليوم الجمعة 9-2-2018 في الدوري السعودي للمحترفين.

 

شاهد بث مباشر مباراة Al Raed vs Al-Batin الرائد والباطن على yalla shoot.

 

معلومات عن ماتش الرائد والباطن لايف اليوم الرائد والباطن ، البطولة: الدوري السعودي للمحترفين القنوات الناقلة: ام بي سي برو سبورت 1، المعلق : بلال علام.

 

موعد مباراة الرائد والباطن مباشر اليوم في تمام الـ 15:40 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 14:40 مساءاً بتوقيت مصر.

 

كورة لايف مشاهدة مباراة الرائد والباطن بث مباشر الرائد والباطن كورة اون لاين اليوم 9-02-2018 الدوري السعودي للمحترفين.

 

شاهد البث المباشر لمباراة الرائد والباطن من هنا.. 

المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة الرائد والباطن كورة لايف شيكابالا شاهد البث المباشر بث مباشر الرائد الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي الباطن الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2017/2018
الرائد
-
x
14:50
-
الباطن
أحد
-
x
17:55
-
التعاون
القادسية
-
x
19:20
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الداخلية
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
الرجاء
-
x
14:45
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
17:00
-
بتروجت
الانتاج الحربي
-
x
19:30
-
الاتحاد السكندري
دوري VIVA الكويت
العربي
-
x
15:45
-
الجهراء
النصر
-
x
18:05
-
الكويت
دوري نجوم قطر
السيلية
-
x
15:40
-
قطر
الخور
-
x
17:50
-
أم صلال
دوري المناصير الأردني للمحترفين
الوحدات
-
x
17:30
-
الفيصلي
دوري الخليج العربي الاماراتي
عجمان
-
x
15:25
-
النصر
شباب الأهلي دبي
-
x
18:00
-
الشارقة
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
لاس بالماس
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
21:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
21:30
-
أوجسبورج
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:45
-
مارسيليا
الدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
-
x
22:30
-
تونديلا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/9/2018 9:30:14 AM