سمير غطاس: مصر تحاول تفكيك التحالفات المناهضة لها



وأضاف "غطاس" في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن تصريحات الرئيس السوداني، ورئيس المخابرات عن عدم إقامة قاعدة عسكرية بالسودان يبدد المخاوف المصرية.



وتابع أن قضية المياة بالنسبة لمصر هي قضية حياة أو موت ومصر ترفض تماما المساس بها، وأي انتقاص منها سيؤدي لكارثة في مصر، مشيرا إلى أن استراتيجية مصر هي تفكيك التحالفات المناهضة لها، مثل تحالفات أثيوبيا والسودان ضدها.

قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن مصر والسودان إيجابيا، ولكن هناك قضايا مسكوت عنها، مثل المياة، والأمن، والحدود، ووجود رئيسي المخابرات في المفاوضات يدل على أن الجزء الأمني أخذ جانبا كبيرا من المباحثات.