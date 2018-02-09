فيلم "The Shape of Water" يحقق إيرادات بـ 65 مليون دولار

وصلت إيرادات فيلم "The Shape Of Water" إلى ما يقارب 65 مليون دولار أمريكي منذ طرحه في دور العرض حول العالم.









يذكر أن "The Shape Of Water" فائز بجائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا أفضل فيلم.









"The Shape Of Water" بطولة النجم مايكل شانون ومايكل ستولبيرج واوكتافيا سبنسر ودوج جونز وسالي هوكينز وريتشارد جينكينز ولورين لي سميث وديفيد هيلويت ومن تأليف فانيسا تيلور، إخراج جيليرمو ديل تورو.







