مشاهدة مباراة الرائد والباطن|كورة اون لاين|kora online|يلا شوت|yalla shoot

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الرائد والباطن بث مباشر اليوم الجمعة 9-2-2018 في الدوري السعودي للمحترفين.

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معلومات عن ماتش الرائد والباطن لايف اليوم الرائد والباطن ، البطولة: الدوري السعودي للمحترفين القنوات الناقلة: ام بي سي برو سبورت 1، المعلق : بلال علام.

موعد مباراة الرائد والباطن مباشر اليوم في تمام الـ 15:40 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 14:40 مساءاً بتوقيت مصر.

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