والدة المعتدى عليها من مدرس التربية الرياضية تصدم "بسمة وهبة": "أشرف أستاذ شوفته في حياتي" (فيديو)

قالت والدة الطفلة "هاجر" المعتدى عليها من قبل مدرس التربية الرياضية، إن هناك خلافات في المدرسة مع المدرس مع المديرة، وترفض الزج بابنتها في هذه القضية.



وأضافت والدة الطفلة في مداخلة مع برنامج "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الفضائية، الخميس، أن الأستاذ فتحي -المتهم بالاعتداء- هو "أشرف أستاذ شوفته في حياتي"، متابعة: "عشان شغال بما يرضي الله تعملوا فيه كدة"، مؤكدة أنهم سيتظاهرون أمام الوزارة للحصول على حقهم.



واستغاثت السيدة بالرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: "يا سيسي انجدنا عايزين يهدوا لينا مدرستنا".



من جانبها، رفضت التعليق على هذه المكالمة، مطالبة بفتح الاتصالات للمواطنين لكي يحكموا على ما حدث، وطالبت المخرج بعرض فيديو الاعتداء مرة أخرى.