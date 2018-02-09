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نائب يطالب بمنظومة لـ"الطب النفسي".. و"الصحة" ترد

الجمعة 09/فبراير/2018 - 07:56 ص
نائب يطالب بمنظومة لـالطب النفسي.. والصحة ترد
الدكتور محمد فؤاد - عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن تخصص الطب النفسي في مصر يوجد به ندرة، حيث يوجد طبيب واحد لكل 250 ألف مواطن.

وأضاف "فؤاد" في لقاء مع برنامج "مانشيت القرموطي" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع على قناة النهار الفضائية، الخميس، أنه يجب إعداد منظومة كامل للطب النفسي، وتدشين حساب رسمي للتبرعات للمستشفيات النفسية.

كما قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزير الصحة وجه دعوة للنائب، للاجتماع معه، الإثنين المقبل، مشددا على أنه الوزارة تتعاون مع البرلمان الذي يمارس دورا رقابيا لمصلحة المواطن.
المزيد عن: وزارة الصحة محمد فؤاد مجلس النواب جابر القرموطي
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