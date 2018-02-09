"تنشيط السياحة" تدعوا عالمة مصريات بريطانية مبتورة الأطراف لزيارة مصر



وقال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، في مداخلة ببرنامج "مانشيت القرموطي" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "النهار"، الخميس، إنه تم الاتفاق مع أحد رجال الأعمال في الأقصر على استضافتها في الفندق الخاص به لمدة أسبوع، لافتا إلى أن ذلك استجابة للبرنامج، الذي كان قد ناشد مصر للسماح بذلك.

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، عن اعتزامها توجيه الدعوة لعالمة مصريات بريطانية تدعى إليزابيث فرويد، لزيارة مصر بعد بتر قدميها ويدها، بعد إصابتها بمرض خلال عملها في مصر.