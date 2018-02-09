رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: وجود محكمة نقض واحدة يؤثر في بطء التقاضي



وأضاف "القيسوني"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، الخميس، أنه وفقا للقانون تنظر الطعن بالنقص في الجنح والجنايات، وصدر قرار في وقت سابق أن تأخذ محكمة استئناف القاهرة قضايا الجنح لكي لا تتكدس القضايا، لمدة 3 سنوات، وذلك في 2016.



وتابع رئيس محكمة الجنايات، أن هناك 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية، هل يجوز أن يأتي طعن من الصعيد أو الإسكندرية إلى القاهرة؟؟ لافتا إلى أن الأمر في يد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب.



قال المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إنه لا توجد في مصر سوى محكمة نقض واحدة، ما يسبب أزمة في بطء التقاضي.