خاص.. بالصور "أم المشجعين" تواصل مؤازرة الأهلي وتطلب السفر للمونديال
الخميس 08/فبراير/2018 - 08:13 م
علي نبوي تصوير: محمد الصادق
واصلت الحاجة هدى "أم المشجعين" مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراته أمام المقاولون العرب والمقامة على ستاد بترو سبورت والمؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وتواجدت الحاجة هدى في مدرجات بترو سبورت، وهي تحمل جواز سفر في يدها، وبطاقة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونتيجة تقويم عليها صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
وطلبت الحاجة هدى من مصور "الفجر" تصويرها وهي تحمل جوزا سفرها حيث أكدت على حبها للرئيس عبد الفتاح السيسي، تأمل في التواجد في كأس العالم 2018 بروسيا لمؤارزة منتخب مصر.
المزيد عن: كورة رياضة التحمل الأهلي والمقاولون أم المشجعين