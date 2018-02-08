خاص.. بالصور "أم المشجعين" تواصل مؤازرة الأهلي وتطلب السفر للمونديال

واصلت الحاجة هدى "أم المشجعين" مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراته أمام المقاولون العرب والمقامة على ستاد بترو سبورت والمؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.





وتواجدت الحاجة هدى في مدرجات بترو سبورت، وهي تحمل جواز سفر في يدها، وبطاقة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونتيجة تقويم عليها صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.



