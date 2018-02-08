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شاهد.. أبرز الوجوه التعبيرية "الإيموجيز" المطروحة في 2018

الخميس 08/فبراير/2018 - 08:07 م
شاهد.. أبرز الوجوه التعبيرية الإيموجيز المطروحة في 2018
من الوجوه التعبيرية "الإيموجيز" الجديدة
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وكالات
 
طرح مجلس الرموز التعبيرية الجديدة "الإيموجي"، اليوم الخميس، مجموعة جديدة من الوجوه التعبيرية، يبلغ عددها 157 وجهًا تعبيريًا.

وأوضح المجلس أن الوجوه التعبيرية الجديدة، ستغزو الهواتف الذكية، في النصف الثاني من العام الحالي، بحسب ما أعلنه "اتحاد اليونيكود"، أمس الأربعاء، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

ويرجع السبب وراء هذا التأخير في طرح هذه التعبيرات الجديدة، لأن شركات مثل "آبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت"، ستستغرق وقتا من أجل دمج الاختلافات الخاصة بهم على الرموز التعبيرية الجديدة، قبل الإصدار الأخير من يونيكود، (يونيكود 11.0)، والذي سيتم طرحه في يونيو/حزيران.

وستتنوع الوجوه التعبيرية الجديدة "الإيموجي"، ما بين جنسيات مختلفة، وأشكال مختلفة من الإطلالات، ومنها المظهر الأصلع، والشرير الخارق، والوجه المحتفل، وجراد البحر، والكنغر، وحيوان اللاما.

وصمم العاملون في موسوعة الوجوه التعبيرية، "إيموجيبيديا"، فيديو مجمّع لأبرز الوجوه التعبيرية الجديدة، التي سيتم طرحها خلال عام 2018.

المزيد عن: هاتف تكنولوجيا ايموجيبيديا الوجوه التعبيرية التكنولوجيا التقنية الايموجي اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية
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