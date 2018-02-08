البورصات الأوروبية تغلق على خسائر قوية فى جلسة اليوم الخميس

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الخميس، مع استمرار التقلبات الشديدة التي تشهدها ألأسواق العالمية، في حين سجل "داكس" الألماني هبوطاً حاداً بأكثر من 2.6%.

وتعاني أسواق الأسهم في الفترة الراهنة من تقلبات شديدة خيمت على تعاملاتها عقب تكنهات بشأن الابتعاد عن سياسة التيسير الكمي ومع احتمالات تسارع وتيرة زيادة سعر الفائدة.

وبعد أن استهل مؤشر "داو جونز" الصناعي تعاملاته على خسائر طفيفة بلغت 40 نقطة تقريباً عمق من خسائره لتتجاوز 550 نقطة.

وطالب عضو بالبنك المركزي الأوروبي "جينز وايدمان" بخفض مشتريات السندات بعد سبتمبر المقبل، مشيراً إلى تعافي الاقتصاد الأوروبي قد يتجاوز نظيره الأمريكي.

وفي المملكة المتحدة، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة وبرنامج شراء السندات كما هو دون تغيير في خطوة جاءت متوافقة مع تقديرات المحللين.

في حين سجل الفائض التجاري في ألمانيا خلال عام 2017 أول تراجع منذ عام 2009، وفقاً لهيئة الإحصاءات الفيدرالية.

وأنهى مؤشر "ستوكس 600" جلسته متراجعاً 1.6% إلى 374.04 نقطة في حين انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني 1.5% ليسجل 7170. نقطة.

كما هبط المؤشر الألماني "داكس" بأكثر من 2.6% إلى 12260.3 نقطة في حين سجل المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاً بنحو 2% إلى 5151.7 نقطة.