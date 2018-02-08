غداً .. 6 مباريات في مجموعة القاهره بدوري القسم الثاني

يقام ستة مباريات في الثانية والنصف من عصر الجمعة، في إطار الجولة الـ 19 من المجموعة الثانية لدوري القسم الثاني حيث يلتقي جمهورية شبين مع المريخ البورسعيدي بإستاد بنها.





ويخوض فريق نجوم المستقبل مواجهة مرتقبة أمام نادي مصر، بملعب نجوم المستقبل بأكتوبر، ويحل كهرباء الإسماعيلية ضيفاً على فريق البنك الأهلي، كما يستضيف الفنار نظيرة الترسانة في بورسعيد.



