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غداً .. 6 مباريات في مجموعة القاهره بدوري القسم الثاني

الخميس 08/فبراير/2018 - 08:09 م
غداً .. 6 مباريات في مجموعة القاهره بدوري القسم الثاني
مظاليم
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مصطفي الجندي
 

يقام ستة مباريات في الثانية والنصف من عصر الجمعة، في إطار الجولة الـ 19 من المجموعة الثانية لدوري القسم الثاني حيث يلتقي جمهورية شبين مع المريخ البورسعيدي بإستاد بنها.


ويخوض فريق نجوم المستقبل مواجهة مرتقبة أمام نادي مصر، بملعب نجوم المستقبل بأكتوبر، ويحل كهرباء الإسماعيلية ضيفاً على فريق البنك الأهلي، كما يستضيف الفنار نظيرة الترسانة في بورسعيد.


ويلتقي الشرقية مع سيارميكا على ملعب استاد الزقازيق الرياضي، ويلعب القناة مع الشمس.


وتختتم تلك الجولة يوم السبت بإقامة مباراة اتحاد الشرطة مع منتخب السويس، بينما يحصل فريق الزرقا على راحة.


ترتيب المجموعة الثانية


1- سيراميكا.. 33 نقطة
2- نجوم المستقبل.. 33 نقطة
3- الترسانة.. 31 نقطة
4- الشمس.. 30 نقطة
5- منتخب السويس.. 27 نقطة
6- إف سي مصر.. 26 نقطة
7- القناة.. 25 نقطة
8- البنك الأهلي.. 21 نقطة
9- المريخ.. 21 نقطة
10- اتحاد الشرطة.. 21 نقطة
11- جمهورية شبين.. 19 نقطة
12- الزرقا.. 17 نقطة
13- كهرباء الإسماعيلية.. 17 نقطة
14- الشرقية.. 13 نقطة
15- الفنار.. 4 نقاط

المزيد عن: مظاليم كورة رياضة القسم الثاني
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