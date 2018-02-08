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شاهد الشوط الثاني مباراة الأهلي والمقاولون يوتيوب اليوم 8-2-2018 الدوري المصري

الخميس 08/فبراير/2018 - 08:08 م
شاهد الشوط الثاني مباراة الأهلي والمقاولون يوتيوب اليوم 8-2-2018 الدوري المصري
الاهلي
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محمد الشيخ
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة شاهد الشوط الثاني مباراة الأهلي والمقاولون يوتيوب اليوم 8-2-2018 الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون ON Sport مباشر اليوم 8-2-2018 الدوري المصري، أون سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون مباشر اليوم 8-2-2018 الدوري المصري.

معلومات عن مباراة الأهلي والمقاولون العرب لايف اليوم، المقاولون العرب Vs الأهلي، البطولة : الدوري المصري، القنوات الناقلة :ON Sport + DMC Sport + Nile Sport، الملعب : استاد بترو سبورت.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب لايف اليوم في تمام الـ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب وبث مباشر الأهلي والمقاولون العرب اليوم 08-02-2018 في الدوري المصري.

سوف يتم إضافة الأهداف الأهلي والمقاولون فور انتهاء المباراة..
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