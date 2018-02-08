محمد فؤاد وأحمد جمال يُحييان حفل دعم ترشح "السيسي" بحضور نجوم الفن والسياسة

تنظم جمعية من أجل مصر، احتفالية دعم السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في حملته الانتخابية، بمحافظة قنا، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ١٠ فبراير، ويحيي الاحتفالية الفنان محمد فؤاد والمطرب الشاب أحمد جمال.





ويقام المؤتمر الصحفي بفندق بسمة بمدينة قنا الثانية عشر ظهر السبت، بحضور الوزير عادل لبيب، والوزير محمد العرابي، واسامة الأزهري، وعبد المحسن سلامة، وطاهر ابوزيد، وسليمان وهدان، ومصطفي بكري، والفنان محمد صبحي والفنان احمد بدير.



