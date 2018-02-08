تعرّف على حكام مباريات الجمعة في القسم الرابع

تشهد منافسات دوري القسم الرابع بالمنوفية إقامة 6 مواجهات في الثانية والنصف من عصر الجمعة، حيث تشهد الجولة الخامسة للدور الثاني من المجموعة الأولى إقامة ثلاث مباريات، كما يقام مثلهم ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية.





وقامت لجنة حكام المنوفية بتعيين حكام المباريات الـ 6 على النحو التالي :



