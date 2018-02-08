تعرّف على حكام مباريات الجمعة في القسم الرابع
تشهد منافسات دوري القسم الرابع بالمنوفية إقامة 6 مواجهات في الثانية والنصف من عصر الجمعة، حيث تشهد الجولة الخامسة للدور الثاني من المجموعة الأولى إقامة ثلاث مباريات، كما يقام مثلهم ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية.
وقامت لجنة حكام المنوفية بتعيين حكام المباريات الـ 6 على النحو التالي :
1- النجوم مع ميت خلف : محمد شرف ومحمد عبد العظيم وعبد الغني عيّاد.
2- وطني شبين مع وطني السبع (ملعب ميت خلف) : محمد حليم وأحمد السيد ومحمد عبد الله موسى.
3- أشمون مع تلا : محمود طنطاوي وعبد الفتاح عريشة ومحمد شحاتة.
4- بركة السبع مع السلام : أيمن منصور وماجد مرسي والسيد سليمة.
5- الشهداء مع م ش قويسنا : السيد منير وأحمد ساهر وأحمد جوهر.
6- نادي منوف مع م ش الباجور : حسن السندبيسي والسيد حسن وأحمد نبيل.
- ترتيب المجموعة الأولى
1- نادي تلا .. 22 نقطة
2- أشمون .. 21 نقطة
3- النجوم .. 20 نقطة
4- كفر عشما .. 15 نقطة
5- ميت خلف .. 14 نقطة
6- وطني شبين .. 3 نقاط
7- وطني السبع .. بلا نقاط
ترتيب المجموعة الثانية
1- مركز شباب قويسنا .. 14 نقطة.
2- مركز شباب الباجور .. 14 نقطة
3- بركة السبع .. 13 نقطة
4- السلام .. 11 نقطة
5- نادي منوف .. 7 نقاط
6- الشهداء .. 5 نقاط