فيدال على رادار مانشستر يونايتد

يحرص مانشستر يونايتد الإنجليزي على التعاقد مع التشيلي فيدال لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة الاكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع فيدال عن طريق تقديم عرض ضخم بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

واشارت الصحيفة إلى أن البايرن قد يعتمد في الموسم الجديد على الوافد الجديد من شالكة غوريتسكا في التشكيلة الاساسية وهو ما قد يدفع النادي لبيع فيدال.

وأكدت الصحيفة على أن اليونايتد يرغب في التعاقد مع فيدال بسبب الشكوك حول بقاء هيريرا وفيلاني مع الفريق بالموسم المقبل.



